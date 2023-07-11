Стал известен состав сборной Казахстана по легкой атлетике на участие в чемпионате Азии

Ольга Сафронова. Фото: olympic.kz

Обнародован состав национальной сборной Казахстана по легкой атлетике, который представит страну на предстоящем чемпионате Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщает Olympic.kz.

Континентальный турнир начнется завтра, 12 июля. За медали от Казахстана будут бороться следующие спортсмены:

Женщины:

- Юлия Башманова (100 метров с барьерами, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)

- Анастасия Ермакова (прыжки с шестом)

- Диана Гейнц (многоборье)

- Дейзи Джепкемей (3000 метров с препятствиями)

- Анастасия Калошина (метание молота)

- Римма Кашафутдинова (100 метров, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)

- Каролин Чепкоеч Кипкируй (5000 и 10000 метров)

- Елизавета Матвеева (прыжки в высоту)

- Элина Михина (400 метров, эстафеты 4 по 100 метров и микс)

- Арина Мишеева (100 метров, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)

- Кристина Овчинникова (прыжки в высоту)

- Анастасия Рыпакова (прыжки в длину)

- Валерия Сафонова (тройной прыжок)

- Ольга Сафронова (200 метров, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)

- Галина Якушева (спортивная ходьба 20 километров)

- Александра Залюбовская (400 метров, эстафеты 4 по 400 метров и микс)

- Аделина Земс (400 метров с барьерами, эстафеты 4 по 400 метров и микс)

Мужчины:

- Артур Гафнер (метание копья)

- Иван Иванов (толкание ядра)

- Дмитрий Коблов (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400 метров)

- Шедрак Кимутай (5000 и 10000 метров)

- Михаил Литвин (400 метров, эстафеты 4 по 400 метров и микс)

- Евгений Миловацкий (метание диска)

- Георгий Шейко (спортивная ходьба 20 километров)

- Андрей Соколов (эстафеты 4 по 400 метров и микс)

- Ефим Тарасов (400 метров, эстафеты 4 по 400 метров и микс)

- Иван Товченик (прыжки с шестом)

- Алмат Тулебаев (100 и 200 метров)

- Давид Ефремов (110 метров с барьерами, эстафета 4 по 400 метров)

- Виталий Земс (100 и 200 метров)

- Вячеслав Земс (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400)

Чемпионат Азии продлится до 16 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2028226-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-legkoy-atletike-na-uchastie-v-chempionate-azii/