Стал известен состав сборной Казахстана по легкой атлетике на участие в чемпионате Азии

Обнародован состав национальной сборной Казахстана по легкой атлетике, который представит страну на предстоящем чемпионате Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщает Olympic.kz.
Континентальный турнир начнется завтра, 12 июля. За медали от Казахстана будут бороться следующие спортсмены:
Женщины:
- Юлия Башманова (100 метров с барьерами, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)
- Анастасия Ермакова (прыжки с шестом)
- Диана Гейнц (многоборье)
- Дейзи Джепкемей (3000 метров с препятствиями)
- Анастасия Калошина (метание молота)
- Римма Кашафутдинова (100 метров, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)
- Каролин Чепкоеч Кипкируй (5000 и 10000 метров)
- Елизавета Матвеева (прыжки в высоту)
- Элина Михина (400 метров, эстафеты 4 по 100 метров и микс)
- Арина Мишеева (100 метров, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)
- Кристина Овчинникова (прыжки в высоту)
- Анастасия Рыпакова (прыжки в длину)
- Валерия Сафонова (тройной прыжок)
- Ольга Сафронова (200 метров, эстафеты 4 по 100 и 4 по 400 метров)
- Галина Якушева (спортивная ходьба 20 километров)
- Александра Залюбовская (400 метров, эстафеты 4 по 400 метров и микс)
- Аделина Земс (400 метров с барьерами, эстафеты 4 по 400 метров и микс)
Мужчины:
- Артур Гафнер (метание копья)
- Иван Иванов (толкание ядра)
- Дмитрий Коблов (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400 метров)
- Шедрак Кимутай (5000 и 10000 метров)
- Михаил Литвин (400 метров, эстафеты 4 по 400 метров и микс)
- Евгений Миловацкий (метание диска)
- Георгий Шейко (спортивная ходьба 20 километров)
- Андрей Соколов (эстафеты 4 по 400 метров и микс)
- Ефим Тарасов (400 метров, эстафеты 4 по 400 метров и микс)
- Иван Товченик (прыжки с шестом)
- Алмат Тулебаев (100 и 200 метров)
- Давид Ефремов (110 метров с барьерами, эстафета 4 по 400 метров)
- Виталий Земс (100 и 200 метров)
- Вячеслав Земс (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400)
Чемпионат Азии продлится до 16 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2028226-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-legkoy-atletike-na-uchastie-v-chempionate-azii/