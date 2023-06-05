Ясмина Токсанбаева стала третьей на юниорском чемпионате Азии по легкой атлетике

Ясмина Токсанбаева. Фото: Алексей Губанов

В Йечхоне (Южная Корея) стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике среди участников до 20 лет. Казахстанка Ясмина Токсанбаева принесла команде бронзовую медаль, передает NUR.KZ.

Токсанбаева показала третий результат в спортивной ходьбе на 10000 метров. Она преодолела дистанцию за 47:01:547. При этом стоит отметить, что спортсменка установила новый личный рекорд.

Победу же одержала Мейлин Чен из Китая - 46:11:075. Второй на финише была Ай Ояма, представляющая Японию. Она прошла за 46:56:239.

Добавим, что сегодня, 5 июня, проходит второй день континентального первенства. Завершатся же соревнования 7 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2023413-yasmina-toksanbaeva-stala-tretey-na-yuniorskom-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/