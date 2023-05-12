Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике

Нургиса Адилетулы. Фото: wfrk.kz

Казахстанский спортсмен Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в городе Чинджу (Южная Корея), передает NUR.KZ.

Штангист стал лучшим в весовой категории до 102 килограммов.

В сумме двоеборья Адилетулы поднял 400 (181+219) килограммов. Данный результат принес ему "золото".

Также он отметился "малыми" наградами: золотой в "толчке" и серебряной в "рывке".

Отметим, что данная медаль стала второй для сборной Казахстана. В первый день турнира Арли Чонтей завоевал "бронзу", став третьим в весовой категории до 55 килограммов.

Сборную Казахстана на чемпионате Азии представляют 20 штангистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2020282-nurgisa-adiletuly-stal-chempionom-azii-po-tyazheloy-atletike-mira-po-tyazheloy-atletike/