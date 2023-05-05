Арли Чонтей принес Казахстану первую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Арли Чонтей. Фото: wfrk.kz

В Чинджу (Южная Корея) стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике. Сборная Казахстана на континентальном турнире отметилась первой завоеванной медалью, передает NUR.KZ.

Ее автором стал Арли Чонтей в категории до 55 килограммов. Свое выступление он завершил на третьем месте. В сумме двоеборья Чонтей поднял 258 (117+141) килограммов.

При этом стоит отметить, что в "рывке" он отметился малой золотой медалью.

Теперь в коллекции Арли четыре медали, завоеванные на ЧА. В 2019 он финишировал третьим, в 2020 - первым, а в 2022 - вторым.

Добавим, что сборную Казахстана на чемпионате Азии представят 20 штангистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2019580-arli-chontey-prines-kazahstanu-pervuyu-medal-chempionata-azii-po-tyazheloy-atletike/