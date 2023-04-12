"Прекрасный ракурс": Марина Бех-Романчук взволновала подписчиков фото с тренировки

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук на своей странице в Instagram опубликовала фото в спортивном костюме, подчеркнув свои формы, передает NUR.KZ.

Подписчики спортсменки оценили фотографии. Они оставили большое количество позитивных комментариев: "Прекрасный ракурс", "Шикарная улыбка", "Пожалуйста, сделай такое же фото в шортиках", "Лучшая. Без вариантов".

В прошлом году Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы. Причем она пополнила свою коллекцию: в 2018 спортсменка на континентальном первенстве финишировала на втором месте.

В 2019 году украинская легкоатлетка попала в число призеров чемпионата мира. Она завоевала серебряную медаль в соревнованиях по прыжках в длину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2016530-prekrasnyy-rakurs-marina-beh-romanchuk-vzvolnovala-podpischikov-foto-s-trenirovki/