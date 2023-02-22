Лишат ли Игоря Сона медали ОИ-2020 после допингового скандала, рассказали в МКС

Игорь Сон. Фото: Vincenzo Pinto/AFP via Getty Images

В Министерстве культуры и спорта Казахстана прокомментировали допинговый скандал с призером ОИ-2020 Игорем Соном, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве напомнили, что, согласно международным правилам Всемирного антидопингового агентства, профессиональные спортсмены, показывающие высокие результаты, Олимпийские чемпионы и призеры систематически проходят тесты на допинг.

В МКС отметили, что 2 марта прошлого года на турнире в Жетысуской области у тяжелоатлета Игоря Сона была взята допинг-проба, которая дала положительный результат.

Подчеркивается, что пробы спортсмена были проверены несколько раз, как этого требуют стандарты ВАДА. В итоге было принято решение назначить спортсмену 8-летнюю дисквалификацию - вернуться к выступлениям на международном уровне Игорь Сон сможет лишь в марте 2030 года.

Также в ведомстве высказались о наградах, заработанных на Олимпийских играх 2020 года.

"При этом, так как допинг-проба Игоря Сона, взятая на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, была чистой, бронзовая медаль Олимпиады, а также выданные ему денежная премия и квартира изыматься не будут", - подчеркнули в МКС.

Напомним, что сразу девять казахстанских спортсменов получили положительные результаты теста на допинг, за что были дисквалифицированы с международных соревнований.

Согласно информации с официального сайта Всемирного антидопингового агентства, ВАДА было создано в 1999 году как международное независимое агентство для руководства совместным всемирным движением за спорт без допинга. Управление и финансирование ВАДА основаны на равноправном партнерстве между спортивным движением и правительствами стран мира.

Основная роль ВАДА заключается в разработке, гармонизации и координации антидопинговых правил и политики во всех видах спорта и странах.

Деятельность организации включает в себя:

обеспечение и мониторинг эффективного выполнения Всемирного антидопингового кодекса и связанных с ним международных стандартов;

научные и социальные исследования;

образование;

разведку и расследования;

создание антидопингового потенциала совместно с антидопинговыми организациями во всем мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2010404-lishat-li-igorya-sona-medali-oi-2020-posle-dopingovogo-skandala-rasskazali-v-mks/