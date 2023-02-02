Легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала "золото" на турнире в Чехии

Кристина Овчинникова. Фото: qazathletics.kz

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова стала победительницей международного турнира World Athletics Indoor Tour, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования HVĚZDY V NEHVIZDECH состоялись в Чехии. Овчинникова завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.

В лучшей попытке казахстанская спортсменка показала 190 сантиметров.

Второе место заняла украинка Юлия Чумаченко (187 см). Третье место осталось за чешкой Микаэлой Хрубой (187 см).

Напомним, что Кристина Овчинникова была участницей Олимпийских игр-2020 в Токио. На Играх в столице Японии спортсменка не смогла выйти в финал, показав в квалификации 186 сантиметров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2007762-legkoatletka-kristina-ovchinnikova-zavoevala-zoloto-na-turnire-v-chehii/