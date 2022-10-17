Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Зульфия Чиншанло. Фото: Twitter.com/olympic_kz

Казахстанку Зульфию Чиншанло назвали лучшей спортсменкой завершившегося в Манаме (Бахрейн) чемпионата Азии по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба Федерации.

В общекомандном зачете мужская сборная Казахстана заняла первое место, набрав 658 очков. Второе и третье места разделили сборные команд Узбекистана (655 очков) и Ирана (631 очко).

В женском зачете наша сборная стала третьей - 550 очков. Первое место у Индонезии (631 очко). А второе место у Тайбэя - 580 очков.

Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии.

Всего в континентальном первенстве приняли участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представили 18 атлетов: восемь женщин и десять мужчин. Ниже представлены результаты нашей сборной.

Айзада Муптильда (свыше 87 кг) - "золото"

Зульфия Чиншанло (до 55 кг) - "золото"

Асылжан Бектай (до 89 кг) - "золото"

Арли Чонтей (до 55 кг) - "серебро"

Арай Нурлыбекова (до 76 кг) - "серебро"

Аиша Омарова (до 81 кг) - "бронза"

Артем Антропов (до 96 кг) - "бронза"

Любовь Ковальчук (свыше 87 кг) - "бронза"

Нургиса Адилетулы (до 96 кг) - 4 место

Рахат Бекболат (до 102 кг) - 4 место

Анатолий Савельев (до 67 кг) - 4 место

Бексултан Айтбай (до 73 кг) - 5 место

Ренат Баударбеков (до 81 кг) - 5 место

Айым Есжанова (до 87 кг) - 5 место

Кирилл Староверкин (до 89 кг) - 7 место

Карина Кузганбаева (до 81 кг) - 7 место

Дарья Балабаюк (до 49 кг) - 8 место

Отепберген Алиев (до 61 кг) - 8 место

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1993090-zulfiya-chinshanlo-priznana-luchshey-sportsmenkoy-chempionata-azii-po-tyazheloy-atletike/