Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Казахстанку Зульфию Чиншанло назвали лучшей спортсменкой завершившегося в Манаме (Бахрейн) чемпионата Азии по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба Федерации.
В общекомандном зачете мужская сборная Казахстана заняла первое место, набрав 658 очков. Второе и третье места разделили сборные команд Узбекистана (655 очков) и Ирана (631 очко).
В женском зачете наша сборная стала третьей - 550 очков. Первое место у Индонезии (631 очко). А второе место у Тайбэя - 580 очков.
Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии.
Всего в континентальном первенстве приняли участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представили 18 атлетов: восемь женщин и десять мужчин. Ниже представлены результаты нашей сборной.
Айзада Муптильда (свыше 87 кг) - "золото"
Зульфия Чиншанло (до 55 кг) - "золото"
Асылжан Бектай (до 89 кг) - "золото"
Арли Чонтей (до 55 кг) - "серебро"
Арай Нурлыбекова (до 76 кг) - "серебро"
Аиша Омарова (до 81 кг) - "бронза"
Артем Антропов (до 96 кг) - "бронза"
Любовь Ковальчук (свыше 87 кг) - "бронза"
Нургиса Адилетулы (до 96 кг) - 4 место
Рахат Бекболат (до 102 кг) - 4 место
Анатолий Савельев (до 67 кг) - 4 место
Бексултан Айтбай (до 73 кг) - 5 место
Ренат Баударбеков (до 81 кг) - 5 место
Айым Есжанова (до 87 кг) - 5 место
Кирилл Староверкин (до 89 кг) - 7 место
Карина Кузганбаева (до 81 кг) - 7 место
Дарья Балабаюк (до 49 кг) - 8 место
Отепберген Алиев (до 61 кг) - 8 место
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1993090-zulfiya-chinshanlo-priznana-luchshey-sportsmenkoy-chempionata-azii-po-tyazheloy-atletike/