Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Зульфия Чиншанло. Фото: VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отметилась двумя медалями в очередной день чемпионата Азии, который в эти дни принимает Манама (Бахрейн), передает NUR.KZ.

На первую ступень пьедестала поднялась Зульфия Чиншанло. Ей не было равных в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она подняла 220 (95+125) килограммов. Данный результат принес спортсменке золотую медаль.

В категории до 55 килограммов у мужчин казахстанец Арли Чонтей финишировал вторым. Штангист показал в сумме 260 (116+144) килограммов.

Добавим, что чемпионат Азии продлится до 16 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1991865-kazahstan-zavoeval-dve-medali-na-chempionate-azii-po-tyazheloy-atletike/