Шведский легкоатлет установил новый мировой рекорд

Арман Дюплантис. Фото: Maja Hitij/Getty Images for World Athletics

Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике в США, сообщает Sports.ru

На чемпионате мира в американском Юджине Дюплантис преодолел планку 6,21 м и завоевал золото.

Ранее рекорд на открытом воздухе тоже принадлежал Дюплантису – в июне этого года он прыгнул 6,16. Рекорд в закрытых помещениях составляет 6,20, его тоже установил швед.

Напомним, что 22-летний Дюплантис является олимпийским чемпионом Токио-2020, чемпион ом мира-2022. Также на чемпионате мира 2019 года шведский спортсмен завоевал серебряную медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1980072-shvedskiy-legkoatlet-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord/