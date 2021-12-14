Тяжелоатлет Артем Антропов занял четвертое место на чемпионате мира в Ташкенте

Артем Антропов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский спортсмен Артем Антропов стал четвертым на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Артем остановился в шаге от медали в весовой категории до 96 кг. В сумме двоеборья Антропов поднял 385 (164+221) килограммов, что позволило ему занять четвертое место.

Интересно, что в толчке казахстанец показал второй результат (221 кг).

Золото в этом весе взял колумбиец Лесман Паредес Монтано (400 кг). Серебро завоевал Фарис Ибрахим из Катара (394 кг), а тройку лучших замкнул представитель Венесуэлы Кейдомар Вальенилья (391 кг).

Напомним, что ранее чемпионом мира в весе до 55 кг стал казахстанец Арли Чонтей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1946970-tyazheloatlet-artem-antropov-zanyal-chetvertoe-mesto-na-chempionate-mira-v-tashkente/