Илья Ильин запустил челлендж по качанию бокового пресса (видео)

Чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин решил простимулировать казахстанцев больше тренировать свое тело и запустил спортивный челлендж, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Ильина.
"Запускаю Челлендж "Кто больше за минуту сделает твистов?" Записываем в ленту видео, отмечаем #ilyailyinchallengetwist. Отмечаем мой аккаунт, и вперёд, к победам! Челлендж будет проходить одну неделю!", - написал Ильин.
Ильин продемонстрировал, как необходимо делать упражнение. Сидя на пятой точке и держа ноги на весу, нужно поворачивать корпус вправо и влево. Сам тяжелоатлет с первого раза сделал 155 твистов за одну минуту.
Победителю челленджа Ильин пообещал сделать подарок, но не уточнил какой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1943793-ilya-ilin-zapustil-chellendzh-po-kachaniyu-bokovogo-pressa-video/