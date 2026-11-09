Токаев наградил казахстанских спортсменов: Акорда опубликовала список

Казахстанские спортсмены, добившиеся высоких результатов на Азиатских играх и Азиатских параиграх, удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал глава государства, передает NUR.KZ.

Как сообщает Акорда, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил группу казахстанских спортсменов за высокие достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх.

В списке есть обладатели золотых медалей по велоспорту, каратэ, фехтованию и другим видам спорта. Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан подписан 9 ноября 2026 года.

Орденом "Парасат" награждена Софья Берульцева из Астаны. Она завоевала золотую медаль по каратэ.

Орден "Құрмет" получили пять спортсменов:

Луценко Алексей Александрович – обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана

Проходов Кирилл Дмитриевич – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана

Сертай Ерлік Асқарұлы – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана

Чернухин Иван Сергеевич – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана

Яковлев Владислав Павлович – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана

Еще 13 спортсменов удостоены медали "Ерен еңбегі үшін".

Биғабыл Жоламан Куанышбекұлы – обладатель золотой медали по каратэ, город Астана

Буркуталин Еркінғали Аманғалиұлы – обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе

Ермуханбет Наиль Мадьярұлы – обладатель двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди мужчин в паравелоспорте, город Астана

Калаус Анастасия Андреевна – обладательница двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди женщин в паравелоспорте, город Астана

Кенжебек Диас Ерболатулы – обладатель золотой медали по параплаванию, город Астана

Кулмурза Бексултан Нурланулы – обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана

Нұрмаханұлы Ибрагим – обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана

Сеилбекова Актолкын Елтаевна – обладательница золотой медали по парадзюдо, город Астана

Сұлтанова Рината Станиславовна – обладательница золотой медали в индивидуальной шоссейной велогонке на 24 км. город Астана

Токсанбаева Ясмина Турсыновна – участница марафонского забега в легкой атлетике, город Астана

Тлеулес Тамирлан Мухтарулы – обладатель золотой медали по таеквондо, город Астана

Шарлаимов Вадим Вадимович – обладатель золотой медали в командном фехтовании, город Астана

Шинбаев Кадырбек Айбекович – обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе.

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