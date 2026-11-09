Токаев наградил казахстанских спортсменов: Акорда опубликовала список
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Казахстанские спортсмены, добившиеся высоких результатов на Азиатских играх и Азиатских параиграх, удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал глава государства, передает NUR.KZ.
Как сообщает Акорда, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил группу казахстанских спортсменов за высокие достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских параиграх.
В списке есть обладатели золотых медалей по велоспорту, каратэ, фехтованию и другим видам спорта. Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан подписан 9 ноября 2026 года.
Орденом "Парасат" награждена Софья Берульцева из Астаны. Она завоевала золотую медаль по каратэ.
Орден "Құрмет" получили пять спортсменов:
Луценко Алексей Александрович – обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана
Проходов Кирилл Дмитриевич – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
Сертай Ерлік Асқарұлы – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
Чернухин Иван Сергеевич – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана
Яковлев Владислав Павлович – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана
Еще 13 спортсменов удостоены медали "Ерен еңбегі үшін".
Биғабыл Жоламан Куанышбекұлы – обладатель золотой медали по каратэ, город Астана
Буркуталин Еркінғали Аманғалиұлы – обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе
Ермуханбет Наиль Мадьярұлы – обладатель двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди мужчин в паравелоспорте, город Астана
Калаус Анастасия Андреевна – обладательница двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди женщин в паравелоспорте, город Астана
Кенжебек Диас Ерболатулы – обладатель золотой медали по параплаванию, город Астана
Кулмурза Бексултан Нурланулы – обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана
Нұрмаханұлы Ибрагим – обладатель золотой медали по парадзюдо, город Астана
Сеилбекова Актолкын Елтаевна – обладательница золотой медали по парадзюдо, город Астана
Сұлтанова Рината Станиславовна – обладательница золотой медали в индивидуальной шоссейной велогонке на 24 км. город Астана
Токсанбаева Ясмина Турсыновна – участница марафонского забега в легкой атлетике, город Астана
Тлеулес Тамирлан Мухтарулы – обладатель золотой медали по таеквондо, город Астана
Шарлаимов Вадим Вадимович – обладатель золотой медали в командном фехтовании, город Астана
Шинбаев Кадырбек Айбекович – обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2454039-tokaev-nagradil-kazahstanskih-chempionov-aziatskih-igr/
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