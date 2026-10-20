Рыбакина покрасовалась в традиционном китайском наряде
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Первая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, поделилась видео из Нинбо, где она предстала в традиционном китайском наряде, передает NUR.KZ.
Кадры появились в профиле теннисистки в Instagram.
"Озеро Дунцянь", - подписала публикацию казахстанка.
На видео спортсменка пердстала перед подписчиками в образе, связанном с местной культурой. Также Елена на кадрах расписывала традиционный зонтик из бамбука и промасленной бумаги, а после прошлась с ним.
Фанаты оценили образ Рыбакиной.
"Королева Нинбо", "Лучше, чем какая-нибудь модель", "Какая нежность", "Даже здесь №1", "Потрясающее традиционное платье. Вам идет", Вы очень милая в этом костюме", - писали болельщики.
На днях Рыбакина сделала заявление перед защитой титула в китайском Нинбо. Спортсменка рассказала о планах на конец сезона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2444841-rybakina-pokrasovalas-v-tradicionnom-kitayskom-naryade/
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