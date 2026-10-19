Ушел из жизни знаменитый боксер по прозвищу "Русский Тайсон" Денис Бойцов

В возрасте 40 лет ушел из жизни знаменитый в прошлом российский боксер Денис Бойцов, который также был известен по прозвищу "Русский Тайсон", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

По данным издания, известный боксер Денис Бойцов по прозвищу "Русский Тайсон" ушел из жизни в 40 лет. Об этом сообщили в Центре физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

"Из-за тяжести повреждений у Дениса остались серьезные последствия: он не мог ходить и говорить. Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе. Денису было всего 40 лет", - сказано в сообщении.

По данным издания, Денис Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле. Он провел очень внушительную любительскую карьеру. Там из 130 поединков победами завершились 115. А в 2004 году Бойцов перебрался на профессиональный уровень. На тот момент талантливому россиянину было всего лишь 18 лет.

До 2015 года Денис успел наколотить 36 побед при всего лишь одном поражении. 27 из них - нокаутом. Бойцова смог поставить в тупик только австралиец Алекс Леапаи. Россиянин готовился провести поединок с Владимиром Кличко.

Но в 2015 году случилась трагедия - Дениса нашли в метро Берлина без сознания. Бойцов получил серьезные травмы рук и головы. Его нашли без сознания на путях между двумя станциями.

"По информации Hamburger Abendblatt, россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. А Berliner Kurier позже сообщил, что Денис скрывался от кого-то, поэтому и был вынужден забежать в тоннель метрополитена. В итоге случился отек головного мозга.

Бойцова пришлось ввести в медикаментозную кому, он долгое время находился на реабилитации сначала в Германии, потом в России. Боксер не мог ходить и говорить, общался только жестами. И лишь иногда супруга сообщала, что состояние становится более стабильным или видны положительные сдвиги", - сказано в материале.

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