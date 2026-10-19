Участник Ironman умер во время заплыва в Хорватии

Во время соревнований Ironman в хорватском Порече скончался 54-летний спортсмен из Словении. Ему стало плохо во время плавательного этапа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трагедия произошла 18 октября на соревнованиях Ironman в городе Пореч. Организаторы сообщили о смерти одного из участников в публикации на Facebook.

Как сообщает РБК со ссылкой на перевод публикации Glas Istre, гражданину Словении 1972 года рождения стало плохо во время заплыва, спасти его не удалось.

Отмечается, в 2024 году во время этих же соревнований в Порече умер 50-летний гражданин Великобритании.

Во время соревнований в Порече участникам надо было проплыть 1,9 километра, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 километра.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.