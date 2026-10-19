Участник Ironman умер во время заплыва в Хорватии
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Во время соревнований Ironman в хорватском Порече скончался 54-летний спортсмен из Словении. Ему стало плохо во время плавательного этапа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Трагедия произошла 18 октября на соревнованиях Ironman в городе Пореч. Организаторы сообщили о смерти одного из участников в публикации на Facebook.
Как сообщает РБК со ссылкой на перевод публикации Glas Istre, гражданину Словении 1972 года рождения стало плохо во время заплыва, спасти его не удалось.
Отмечается, в 2024 году во время этих же соревнований в Порече умер 50-летний гражданин Великобритании.
Во время соревнований в Порече участникам надо было проплыть 1,9 километра, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 километра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2444718-uchastnik-ironman-umer-vo-vremya-zaplyva-v-horvatii/
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