Елдос Сметов выставил на продажу Mercedes, подаренный ему за золото на Олимпиаде

Чемпион Олимпийских игр в Париже Елдос Сметов решил продать автомобиль, подаренный ему за золотую медаль в 2024 году, сообщает Liter.kz. Машину он оценил в 45 млн тенге.

Спортсмен опубликовал фотографию автомобиля в stories на своей странице в Instagram и сообщил, что автомобиль продается. Елдос Сметов пожелал будущему владельцу удачи.

Оказалось, что олимпийский чемпион продает Mercedes AMG GLE, подаренный ему в 2024 году казахстанским бизнесменом Жумабеком Жаныкуловым, супругом телеведущей Динары Сатжан.

Елдос Сметов оценил автомобиль в 45 млн тенге и добавил, что машина продается срочно.

Напомним, дзюдоист Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

После жители родного района подарили ему новый автомобиль. Однако спортсмен решил отдать его своему первому тренеру.

