Елдос Сметов выставил на продажу Mercedes, подаренный ему за золото на Олимпиаде
Опубликовано:
Чемпион Олимпийских игр в Париже Елдос Сметов решил продать автомобиль, подаренный ему за золотую медаль в 2024 году, сообщает Liter.kz. Машину он оценил в 45 млн тенге.
Спортсмен опубликовал фотографию автомобиля в stories на своей странице в Instagram и сообщил, что автомобиль продается. Елдос Сметов пожелал будущему владельцу удачи.
Оказалось, что олимпийский чемпион продает Mercedes AMG GLE, подаренный ему в 2024 году казахстанским бизнесменом Жумабеком Жаныкуловым, супругом телеведущей Динары Сатжан.
Елдос Сметов оценил автомобиль в 45 млн тенге и добавил, что машина продается срочно.
Напомним, дзюдоист Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.
После жители родного района подарили ему новый автомобиль. Однако спортсмен решил отдать его своему первому тренеру.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2300274-eldos-smetov-reshil-prodat-avtomobil-za-45-mln-tenge-podarennoy-za-pobedu-na-olimpiade/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах