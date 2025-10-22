Полиция Кыргызстана начала проверку в отношении экс-жены Бивола

МВД Кыргызстана сообщило о начале доследственной проверки в отношении бывшей жены боксера Дмитрия Бивола Екатерины Бивол, передает NUR.KZ со ссылкой на АКИpress.

По данным издания, причиной проверки стало видео, на котором Екатерина Бивол, находясь за рулем автомобиля, допускает оскорбительные высказывания в адрес представителей различных национальностей, в том числе кыргызов.

"Подобные действия являются недопустимыми и противоречат принципам межнационального уважения и толерантности. Вне зависимости от места проживания каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни.

В настоящее время данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы", - заявили в МВД соседней республики.

Напомним, 34-летний Дмитрий Бивол - российский и кыргызстанский боксер. На его счету 24 победы (12 — нокаутами) при единственном поражении от Артура Бетербиева. Он владеет титулами WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе.

О разводе Екатерины и Дмитрия стало известно в апреле 2023 года.

Как пишет Sports.kz, после развода Екатерина Бивол неоднократно обвиняла боксера в побоях, употреблении наркотиков, наплевательском отношении к детям, а также желала экс-мужу поражений в боях на профессиональном ринге. После этого прокуратура запретила ей публично распространять негативную информацию о бывшем супруге.

