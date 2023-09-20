"Даже развестись сам не может": экс-супруга Дмитрия Бивола о разводе со спортсменом

Супруга российского профессионального боксера Дмитрия Бивола Екатерина заявила в Instagram, что спортсмен не явился на бракоразводный процесс, отправив вместо себя представителя, передает NUR.KZ.

Супруга чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Екатерина Бивол опубликовала в Stories видео, в котором назвала боксера трусом.

"Чемпиону мира даже не хватило мужества даже прийти сюда. Он только представителя присылает", – сказала Екатерина.

"Трус. Даже развестись сам не может", – приписала девушка видеоролик, добавив смеющееся эмодзи.

Сам Бивол, предположительно, находится в Кыргызстане. Соответствующий ролик с тренировок на природе он опубликовал день назад в Instagram.

О разводе пары стало известно в апреле, передает Sports.kz. Об этом Екатерина сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Также фолловеры поинтересовались, могла ли стать измена причиной их расставания, на что экс-супруга Бивола ответила отрицательно.

"Мой муж – достойный мужчина. Просто так бывает", – ответила она.

Несколько недель назад Екатерина в одной из своих Stories в Instagram сообщила, что юристы Дмитрия подали на развод.

"Сегодня, наконец, его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью, поэтому ждала его вердикта", – написала девушка.

Сам спортсмен информацию о разводе никак не прокомментировал.

По информации на официальном сайте боксера, Дмитрий Юрьевич Бивол – российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Родился 18 декабря 1990 года в город Токмак в Кыргызстане. Является:

мастером спорта России Международного класса;

интернациональным чемпионом по версии WBA (15—16);

временным чемпионом мира по версии WBA (16-17);

чемпионом мира по версии WBA (17-19);

суперчемпион мира по версии WBA 2019.

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