"Даже развестись сам не может": экс-супруга Дмитрия Бивола о разводе со спортсменом

Супруга российского профессионального боксера Дмитрия Бивола Екатерина заявила в Instagram, что спортсмен не явился на бракоразводный процесс, отправив вместо себя представителя, передает NUR.KZ.
Супруга чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Екатерина Бивол опубликовала в Stories видео, в котором назвала боксера трусом.
"Чемпиону мира даже не хватило мужества даже прийти сюда. Он только представителя присылает", – сказала Екатерина.
"Трус. Даже развестись сам не может", – приписала девушка видеоролик, добавив смеющееся эмодзи.
Сам Бивол, предположительно, находится в Кыргызстане. Соответствующий ролик с тренировок на природе он опубликовал день назад в Instagram.
О разводе пары стало известно в апреле, передает Sports.kz. Об этом Екатерина сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.
Также фолловеры поинтересовались, могла ли стать измена причиной их расставания, на что экс-супруга Бивола ответила отрицательно.
"Мой муж – достойный мужчина. Просто так бывает", – ответила она.
Несколько недель назад Екатерина в одной из своих Stories в Instagram сообщила, что юристы Дмитрия подали на развод.
"Сегодня, наконец, его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью, поэтому ждала его вердикта", – написала девушка.
Сам спортсмен информацию о разводе никак не прокомментировал.
По информации на официальном сайте боксера, Дмитрий Юрьевич Бивол – российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Родился 18 декабря 1990 года в город Токмак в Кыргызстане. Является:
- мастером спорта России Международного класса;
- интернациональным чемпионом по версии WBA (15—16);
- временным чемпионом мира по версии WBA (16-17);
- чемпионом мира по версии WBA (17-19);
- суперчемпион мира по версии WBA 2019.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2037359-dazhe-razvestis-sam-ne-mozhet-eks-supruga-dmitriya-bivola-o-razvode-so-sportsmenom/