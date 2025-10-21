Первая ракетка мира с подругой станцевали в бикини и восхитили соцсети

Первая ракетка мира Арина Соболенко с известной теннисисткой Паулой Бадосой сняли горячее видео - спортсменки исполнили соблазнительный танец в бикини, передает NUR.KZ.

Видео Арина опубликовала в своем профиле в TikTok.

В ролике девушки весело танцуют в купальниках - Соболенко примерила на себя наряд желтого цвета, а ее подруга надела бикини черного цвета.

"Лучшие подруги в бикини - это лучшее, что было изобретено со времен нарезанного хлеба", " Лучшая теннисная пара", "Две королевы", "Две любимые теннисистки вместе", "Очень горячо", - писали фанаты.

Стоит отметить, что на днях Арина Соболенко раскритиковала график теннисных матчей и призвала Женскую теннисную ассоциацию WTА пересмотреть его. Отмечалось, что Соболенко не первая теннисистка, которая поднимает этот вопрос в последние несколько месяцев. Ранее на плотный график жаловалась вторая ракетка мира Ига Швентек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.