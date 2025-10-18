Самая красивая немецкая легкоатлетка показала фигуру в облегающем платье

Легкоатлетка Алиса Шмидт, которую в Сети прозвали одной из самых красивых спортсменок Германии, поделилась фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.

Кадры Алиса выложила в своем профиле в Instagram.

"Неизданное с Майорки", - написала спортсменка.

Шмидт сделала несколько красивых снимков в эффектном наряде. Алиса надела трикотажное облегающее платье цвета капучино с одним рукавом и воротником-шлейфом. Свой образ легкоатлетка дополнила кольцами, ожерельем, сережками и шлепанцами на плоской подошве.

"Вы с подругой выглядите потрясающе красивыми", "Великолепно, как всегда", "Удивительная", "Действительно, самая красивая", - писали фанаты.

Ранее мы писали, что в 2021 году Алиса впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 2021 в Токио (Япония). Также немка выступила на последней Олимпиаде в Париже, однако за две попытки ей пока не удалось занять призовые места на главных стартах четырехлетия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.