Самая красивая немецкая легкоатлетка показала фигуру в облегающем платье
Опубликовано:
Легкоатлетка Алиса Шмидт, которую в Сети прозвали одной из самых красивых спортсменок Германии, поделилась фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.
Кадры Алиса выложила в своем профиле в Instagram.
"Неизданное с Майорки", - написала спортсменка.
Шмидт сделала несколько красивых снимков в эффектном наряде. Алиса надела трикотажное облегающее платье цвета капучино с одним рукавом и воротником-шлейфом. Свой образ легкоатлетка дополнила кольцами, ожерельем, сережками и шлепанцами на плоской подошве.
"Вы с подругой выглядите потрясающе красивыми", "Великолепно, как всегда", "Удивительная", "Действительно, самая красивая", - писали фанаты.
Ранее мы писали, что в 2021 году Алиса впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 2021 в Токио (Япония). Также немка выступила на последней Олимпиаде в Париже, однако за две попытки ей пока не удалось занять призовые места на главных стартах четырехлетия.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2297976-samaya-krasivaya-nemeckaya-legkoatletka-pokazala-figuru-v-oblegayushchem-plate/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах