"Займусь другими делами": Жансая Абдумалик сделала заявление о завершении карьеры

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик ответила фанатам на их вопросы - один из них касался ее возвращения в шахматы, передает NUR.KZ.

Спортсменка устроила интерактив со своими подписчиками в Instagram.

Один из них поинтересовался, когда Жансая вернется в шахматы. Спортсменка сообщила, что может уже не вернуться за доску.

"Шахматы всегда будут частью моей жизни, но сейчас я живу другим важным этапом семьей, материнством, внутренним восстановлением. Когда почувствую, что снова хочу за доску вернусь. Если не захочу, значит займусь другими не менее важными делами",- написала она.

Жансая Абдумалик. Скриншот: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Напомним, что в августе международный гроссмейстер Жансая Абдумалик впервые стала мамой.

Отметим, в 2023 году Жансая Абдумалик вышла замуж - супругом спортсменки стал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

После свадьбы у спортсменки спросили, завершит ли она карьеру в связи с тем, что она вступила в брак.

В 2024 году в соцсетях спортсменка заявляла о приостановлении карьеры. Абдумалик подчеркивала, что решила взять перерыв, но завершать карьеру полностью не планировала.

