"Займусь другими делами": Жансая Абдумалик сделала заявление о завершении карьеры
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик ответила фанатам на их вопросы - один из них касался ее возвращения в шахматы, передает NUR.KZ.
Спортсменка устроила интерактив со своими подписчиками в Instagram.
Один из них поинтересовался, когда Жансая вернется в шахматы. Спортсменка сообщила, что может уже не вернуться за доску.
"Шахматы всегда будут частью моей жизни, но сейчас я живу другим важным этапом семьей, материнством, внутренним восстановлением. Когда почувствую, что снова хочу за доску вернусь. Если не захочу, значит займусь другими не менее важными делами",- написала она.
Напомним, что в августе международный гроссмейстер Жансая Абдумалик впервые стала мамой.
Отметим, в 2023 году Жансая Абдумалик вышла замуж - супругом спортсменки стал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.
После свадьбы у спортсменки спросили, завершит ли она карьеру в связи с тем, что она вступила в брак.
В 2024 году в соцсетях спортсменка заявляла о приостановлении карьеры. Абдумалик подчеркивала, что решила взять перерыв, но завершать карьеру полностью не планировала.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2297334-zaymus-drugimi-delami-zhansaya-abdumalik-sdelala-zayavlenie-o-zavershenii-karery/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах