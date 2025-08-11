Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала мамой

Международный гроссмейстер Жансая Абдумалик впервые стала мамой - радостной новостью казахстанская шахматистка поделилась в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

Молодая мама поблагодарила всех, кто поздравил ее с рождением ребенка.

"Дорогие друзья! Спасибо вам за ваши поздравления и теплые слова! Мы с малышом чувствуем себя прекрасно", - написала она.

Жансая Абдумалик. Скриншот: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Также на днях Жансая опубликовала фотографии, которые были сделаны во время беременности.

"Когда ты был у меня под сердцем, я успела полюбить тебя еще до нашей встречи", - написала она под фото.

Казахстанская федерация шахмат в своем профиле в Instagram поздравила спортсменку с появлением первенца.

"Пусть ваша семейная партия будет наполнена только верными ходами, а каждый день с малышом станет новой победой", - обратились в федерации к Абдумалик.

Напомним, что в 2023 году Жансая Абдумалик вышла замуж - супругом спортсменки стал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

После свадьбы у спортсменки спросили, завершит ли она карьеру в связи с тем, что она вступила в брак.

В 2024 году в соцсетях спортсменка заявляла о приостановлении карьеры. Абдумалик подчеркивала, что решила взять перерыв, но завершать карьеру полностью не планировала.

Недавно шахматистка ответила в соцсетях на вопрос фаната о возобновлении своей спортивной карьеры. Пока выступать на турнирах Жансая не планирует.

