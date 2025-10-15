Вратарь сборной Казахстана бросил вызов Куату Хамитову

Вратарь сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен ответил известному ММА-файтеру Куату Хамитову на его критику касательно отечественного футбола и бросил бойцу вызов, передает NUR.KZ.

Голкипер стал гостем футбольного шоу Артура Аскарулы - фрагмент с вызовом блогер опубликовал в своем профиле в Instagram.

Ведущий отметил, что "Найман" регулярно выступает с критикой казахстанского футбола и футболистов. Он также попросил вратаря сборной ответить на эти нападки.

"Смотрите, он боец, я футболист. Понятное дело, что будет ничья, если мы будем выходить в своей дисциплине каждый. Поэтому предлагаю так, он - казах, я - казах, а у казахов есть национальный вид спорта - кокпар. Приглашаю его на поединок по кокпару, выйти один на один", - сказал Мухаммеджан Сейсен.

На днях Казахстан и Северная Македония сыграли вничью, однако по количеству набранных баллов наша сборная оказалась слабее и лишилась шансов выйти на ЧМ-2026.

Казахстанцы завершат отборочный цикл 15 ноября домашним матчем с Бельгией на "Астана Арене". Его пропустят полузащитники Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат, которые в минувшей встрече получили желтые карточки и будут дисквалифицированы.

Македонцы с 13 баллами после семи встреч опустились на второе место в группе. Лидером стала сборная Бельгии, которая в параллельном матче обыграла Уэльс (4:2) и набрала 14 очков.

