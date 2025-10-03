Руководителя ХК "Кулагер" в СКО подозревают в мошенничестве

Несколько хоккеистов клуба "Кулагер" обратились в полицию из-за мошенничества - глава команды Сергей Филь якобы собрал деньги с игроков, теперь его ищут, передает МИА "Казинформ".

Сообщается, что подозреваемый обещал оформить казахстанские документы "за вознаграждение".

Директор команды прокомментировал скандал.

"В декабре прошлого года Сергей Филь был принят на работу в хоккейный клуб «Кулагер». С 24 сентября перестал выходить на работу. В ходе его поисков были выявлены факты мошенничества. Не могу про него ничего рассказать, заявление в полицию написано, в ходе следствия все будет выяснено. Я не видел, чтобы ему давали или брали деньги, поэтому не в курсе. Сейчас выходит на свет его прежняя криминальная жизнь, этот человек официально устроился к нам на работу, с него снимались все обязательные выплаты. Если бы были вопросы со стороны правоохранительных органов, все бы выяснилось. На официальных сайтах Федерации хоккея и клуба его фото и личная информация была в открытом доступе", - заявил Игорь Шерстов.

В полиции города сообщили, что в настоящее время Филь подозревается в мошенничестве. Несколько человек обратились в полицию с заявлениями.

"По данному факту начато досудебное расследование в отношении 45-летнего жителя Астаны. В настоящее время ведутся оперативно-следственные работы по установлению его местонахождения и задержанию", - сообщил начальник следственного отдела управления полиции города Петропавловска Азамат Бектурганов.

