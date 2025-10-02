jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена

      Опубликовано:

      Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
      Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

      Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал лидером после короткой программы на Мемориале Дениса Тена 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Соревнования серии "Челленджер" стартовали в Алматы в четверг. С короткими программами выступили представители одиночного катания.

      Шайдоров выполнил три элемента ультра-си, то есть повышенной сложности. На тройном акселе он допустил помарку при приземлении. Другие прыжковые элементы (каскад из четверного лутца и тройного тулупа и сольный четверной тулуп) были отмечены надбавками от судей.

      В итоге казахстанец получил лучшую оценку за технику. С 95,01 балла действующий победитель чемпионата четырех континентов и вице-чемпион мира уверенно возглавил таблицу после короткой программы.

      Промежуточное второе место занял грузин Ника Эгадзе (87,58). Тройку лидеров замыкает американец Джейсон Браун (86,61).

      В женском одиночном катании казахстанки не вошли в топ-5 по итогам короткой программы. Лучшей из отечественных фигуристок стала Амира Ирматова (47,22), которая заняла промежуточное шестое место.

      Лидером после первого соревновательного дня оказалась Ли Хэ Ин из Южной Кореи (64,78). Второе место заняла канадка Мадлен Скизас (55,55), третье — американка Джозефин Ли (54,15).

      В пятницу, 3 октября, женщины представят произвольные программы и распределят медали. Мужчины завершат соревнования в субботу, 4 октября.

      Напомним, турнир посвящен памяти Дениса Тена — призеру Олимпийских игр и чемпионатов мира, который был убит в 2018 году. Ранее стало известно, что в Алматы появится улица имени прославленного казахстанского фигуриста.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

