В ФК "Кайрат" стало на одного холостяка меньше

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      В ФК "Кайрат" стало на одного холостяка меньше

      Опубликовано:

      Дамир Касабулат с супругой
      Дамир Касабулат с супругой: Казахстанская федерация футбола

      В жизни защитника алматинской команды "Кайрат" Дамира Касабулата произошло радостное событие - он вступил в брак, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

      О том, что Дамир Касабулат женился, сообщили в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации футбола.

      "Игрок сборной и клуба "Кайрат" Дамир Касабулат создал семью. Желаем счастья, благополучия и долгих лет жизни молодым парам. Пусть каждый день, проведенный вместе, будет полон радости и любви", - написала пресс-служба федерации.

      Пользователи соцсети не остались в стороне и присоединились к поздравлениям.

      "Будьте счастливой семьей", "Совет да любовь", "Поздравляю, Дамир, будь счастлив", - написали в комментариях.

      На сайте ФК "Кайрат" сообщается, что Дамир Касабулат родился 29 августа 2002 года в городе Алматы. Дамир начал заниматься футболом в 2012 году, поступив в школу алматинской "Цесны". Затем он получил шанс попробовать себя в Академии ФК "Кайрат", где прошел все стадии подготовки.

      В 2019 году вместе с командой "Кайрат" U-18 завоевал золотые медали чемпионата РК, а также путевку в Юношескую лигу УЕФА. В том сезоне футболист был признан лучшим игроком первенства страны.

      Сезон 2021 года Касабулат начинал в составе команды "Кайрат-Жастар", а летом отправился в ФК "Кайрат-Москва".

      В феврале 2022 года Дамир стал игроком основной команды футбольного клуба "Кайрат" и с того сезона является одним из основных центральных защитников желто-черных.

      Напомним, недавно футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели выездное поражение от португальского "Спортинга" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.

      Португальский защитник "Кайрата" Луиш Мата после разгромного поражения "Спортингу" высказался о скором матче с мадридским "Реалом". А УЕФА тем временем включил сейв 18-летнего казахстанца в список лучших в Лиге чемпионов.

      Во втором туре "Кайрат" 30 сентября примет на своем поле испанский "Реал". Ранее в казахстанском клубе сделали официальное заявление о продаже билетов на предстоящий матч с мадридцами.

      А бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам ФК "Кайрат" каждому по автомобилю, если они одержат победу над мадридским "Реалом".

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.