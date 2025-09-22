В ФК "Кайрат" стало на одного холостяка меньше

В жизни защитника алматинской команды "Кайрат" Дамира Касабулата произошло радостное событие - он вступил в брак, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

О том, что Дамир Касабулат женился, сообщили в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации футбола.

"Игрок сборной и клуба "Кайрат" Дамир Касабулат создал семью. Желаем счастья, благополучия и долгих лет жизни молодым парам. Пусть каждый день, проведенный вместе, будет полон радости и любви", - написала пресс-служба федерации.

Пользователи соцсети не остались в стороне и присоединились к поздравлениям.

"Будьте счастливой семьей", "Совет да любовь", "Поздравляю, Дамир, будь счастлив", - написали в комментариях.

На сайте ФК "Кайрат" сообщается, что Дамир Касабулат родился 29 августа 2002 года в городе Алматы. Дамир начал заниматься футболом в 2012 году, поступив в школу алматинской "Цесны". Затем он получил шанс попробовать себя в Академии ФК "Кайрат", где прошел все стадии подготовки.

В 2019 году вместе с командой "Кайрат" U-18 завоевал золотые медали чемпионата РК, а также путевку в Юношескую лигу УЕФА. В том сезоне футболист был признан лучшим игроком первенства страны.

Сезон 2021 года Касабулат начинал в составе команды "Кайрат-Жастар", а летом отправился в ФК "Кайрат-Москва".

В феврале 2022 года Дамир стал игроком основной команды футбольного клуба "Кайрат" и с того сезона является одним из основных центральных защитников желто-черных.

Напомним, недавно футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели выездное поражение от португальского "Спортинга" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1. Португальский защитник "Кайрата" Луиш Мата после разгромного поражения "Спортингу" высказался о скором матче с мадридским "Реалом". А УЕФА тем временем включил сейв 18-летнего казахстанца в список лучших в Лиге чемпионов. Во втором туре "Кайрат" 30 сентября примет на своем поле испанский "Реал". Ранее в казахстанском клубе сделали официальное заявление о продаже билетов на предстоящий матч с мадридцами. А бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам ФК "Кайрат" каждому по автомобилю, если они одержат победу над мадридским "Реалом".

