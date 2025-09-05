Легенда против легенды: Тайсон анонсировал свой бой с Мейвезером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон в соцсети Х анонсировал бой с не менее легендарным Флойдом Мейвезером, передает NUR.KZ.

"Железный" Майк выложил на свою страницу афишу предстоящего поединка.

"Легенда против легенды. 2026", - говорится на афише.

Также Тайсон указал, что контракт подписан.

"Скоро", - написал Майк.

Судя по афише, организацией боя занимаются промоутерские компании спортсменов.

Фанаты в комментариях задались вопросом, в какой весовой категории будет проходить поединок, так как боксеры выступали в разных дивизионах.

Напомним, что в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг в ноябре прошлого года для боя с блогером Джейком Полом. Противостояние спортсменов возглавило турнир в Арлингтоне (штат Техас, США). Поединок был рассчитан на восемь раундов по две минуты и продлился всю дистанцию. Победу одержал ютубер.

Подчеркивалось, что это первый профбой Тайсона с 2005 года, когда легендарный тяжеловес завершил карьеру.

Мейвезер также давно завершил профессиональную карьеру и в последние годы выходил на ринг только для выставочных поединков, например, с братом ютубера Джейка Пола, Логаном.

