Казахстан занял 4-е место в мире по договорным матчам: депутат потребовал расследования

На заседании мажилиса депутат Абзал Куспан потребовал расследования договорных матчей, так как Казахстан вошел в число лидеров по их количеству, передает корреспондент NUR.KZ.

Абзал Куспан сослался на международную компанию Sportradar и заявил, что в 2022 году Казахстан занял 4-е место в мире по количеству договорных матчей.

"Это свидетельствует о широком распространении нечестной игры в казахстанском футболе и ее официальном признании. (…) Общественные организации и СМИ фиксируют, что букмекерские конторы снимают многие матчи с линии, однако такие факты остаются без расследования", - заявил депутат.

В пример он привел уголовные наказания арбитров, игроков и президентов клубов в Германии, Италии, Южной Корее и Китае за договорные матчи.

"Подобных примеров (уголовного наказания - прим.авт.) в мировой практике множество. И это оправдано, поскольку речь идет не только об обмане государства и болельщиков, но и о финансовом мошенничестве против тысяч граждан, ставящих ставки на эти матчи", - добавил Абзал Куспан.

Депутат заявил, что просит организовать всестороннее расследование фактов договорных матчей в казахстанском футболе с привлечением правоохранительных органов.

Напомним, в июле этого года Казахстанская федерация футбола отстранила судей и сделала заявление о договорных матчах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.