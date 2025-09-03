Казахстан занял 4-е место в мире по договорным матчам: депутат потребовал расследования
Опубликовано:
На заседании мажилиса депутат Абзал Куспан потребовал расследования договорных матчей, так как Казахстан вошел в число лидеров по их количеству, передает корреспондент NUR.KZ.
Абзал Куспан сослался на международную компанию Sportradar и заявил, что в 2022 году Казахстан занял 4-е место в мире по количеству договорных матчей.
"Это свидетельствует о широком распространении нечестной игры в казахстанском футболе и ее официальном признании. (…) Общественные организации и СМИ фиксируют, что букмекерские конторы снимают многие матчи с линии, однако такие факты остаются без расследования", - заявил депутат.
В пример он привел уголовные наказания арбитров, игроков и президентов клубов в Германии, Италии, Южной Корее и Китае за договорные матчи.
"Подобных примеров (уголовного наказания - прим.авт.) в мировой практике множество. И это оправдано, поскольку речь идет не только об обмане государства и болельщиков, но и о финансовом мошенничестве против тысяч граждан, ставящих ставки на эти матчи", - добавил Абзал Куспан.
Депутат заявил, что просит организовать всестороннее расследование фактов договорных матчей в казахстанском футболе с привлечением правоохранительных органов.
Напомним, в июле этого года Казахстанская федерация футбола отстранила судей и сделала заявление о договорных матчах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2281890-kazahstan-zanyal-4-e-mesto-v-mire-po-dogovornym-matcham-deputat-potreboval-rassledovaniya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах