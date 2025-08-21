"До сих пор не произносит его имя": легенда UFC рассказал о ненависти Хабиба к Макгрегору

Легенда UFC Даниэль Кормье, который является большим другом Хабиба Нурмагомедова, в интервью признался, что дагестанский боец до сих пор не произносит имя Конора Макгрегора, передает NUR.KZ.

Бывший двойной чемпион побеседовал с Шенноном Шарпом. В ходе интервью DC рассказал о сильной ненависти Нурмагомедова к Макрегору.

"Хабиб до сих пор не произносит имя Конора. Он его ненавидит. Когда они дрались в 2018 году, Конор прошептал Хабибу после третьего раунда: "Это просто бизнес". А Хабиб ответил ему: "Нет, это не так". Затем, когда он вышел к нему за спину и стал душить, Хабиб сказал: "Я надрал тебе задницу!" - поведал Кормье, который много лет тренировался с Нурмагомедовым в АКА.

Напомним, бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. В четвертом раунде Хабиб провел удачный прием и одолел ирландца.

Однако турнир завершился крупным скандалом.

После того, как противник Нурмагомедова сдался, он перелез через клетку и бросился к зрителям. Нужно отметить, что после окончания поединка в октагоне началась массовая потасовка.

Спустя несколько лет Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову признался, что был готов душить Конора Макгрегора до потери сознания.

