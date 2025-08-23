Невеста Роналду устроила фотосессию у моря и похвасталась еще одним бриллиантовым кольцом

Джорджина Родригес, которая недавно получила заветное обручальное кольцо от Криштиану Роналду, поделилась в Instagram фотосессией у моря, передает NUR.KZ.

Судя по подписи к посту, фотосессия стала частью рекламной кампании спортивного бренда ALO. На снимках Джорджина предстала в белом комплекте, состоящем из укороченного топа и микро-шорт.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Но больше всего внимание подписчиков девушки и СМИ привлекло еще одно бриллиантовое кольцо, отличающееся от того, которое футболист подарил ей на помолвку.

Испанское издание Hola пишет, что это кольцо также было подарено ей Роналду в апреле этого года. Его стоимость около 4 млн долларов.

"Бриллиант изумрудной огранки, предположительно, 20-каратный, свел с ума поклонников, решивших, что он наконец-то сделал предложение, но оказалось, что это было очень дорогое кольцо обещания", - говорится в материале.

Предполагается, что эта фотоссесия была сделана до предложения, поэтому на Джорджине здесь нет обручального кольца.

Напомним, Джорджина Родригес познакомилась с футболистом в магазине Gucci, где работала консультанткой. Они начали встречаться в 2016 году.

Годом позже испанская модель родила футболисту дочку, которую назвали Алана-Мартина.

На прошлой неделе пара обрадовала поклонников, наконец обручившись. И для Джорджины, и для Роналду брак станет первым.

