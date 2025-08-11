Криштиану Роналду обручился со своей возлюбленной Джорджиной Родригес
Джорджина Родригес, возлюбленная знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, в своем Instagram-аккаунте сообщила о помолвке, передает NUR.KZ.
31-летняя девушка опубликовала фотографию своей левой руки с большим кольцом на безымянном пальце. Рядом в кадре лежит рука Роналду, который отмечен в посте.
"Да, согласно. В этой жизни и во всех остальных", — написала Родригес.
Подробности предстоящей свадьбы на данный момент неизвестны. Роналду на момент публикации не комментировал помолвку.
Аргентино-испанская модель и португальский футболист находятся в отношениях с 2016 года. У пары есть две общие дочери. Также они воспитывают трех сыновей Роналду, рожденных суррогатными матерями.
Напомним, 40-летний португалец — один из самых титулованных футболистов в истории, пятикратный обладатель "Золотого мяча". Ранее он никогда не состоял в официальном браке.
