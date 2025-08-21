"Гламурная звезда Олимпиады" вернется к карьере модели после дисквалификации

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, которую дисквалифицировали за допинг, может стать инфлюенсером или вернуться к карьере модели, передает NUR.KZ со ссылкой на The Sun.

Как пишет издание, "гламурной звезде Олимпийских игр" запретили участвовать в соревнованиях на четыре года.

"Марина Бех-Романчук — трехкратная олимпийская чемпионка, но теперь ей придется вернуться к карьере модели и инфлюенсера", - считают авторы материала.

Отмечается, что у Бех-Романчук внушительная армия подписчиков в Instagram, больше 491 тыс., что легко позволит ей зарабатывать на рекламе в блоге.

Кроме того, спортсменка работала моделью, поэтому может вновь вернуться к этой сфере. Брюнетка сотрудничала с такими украинскими брендами, как Domino Group, Trihard и Fabric 17, пишет издание.

О том, что Бех-Романчук дисквалифицировали на долгий срок, стало известно накануне.

Как сообщила Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), в конце прошлого года Бех-Романчук сдала допинг-пробу, в которой обнаружили повышенный уровень тестостерона.

В мае на украинку наложили временное отстранение, из-за чего она не смогла выступить на своем первом официальном турнире после Олимпиады-2024.

Позже еще одна проба дала положительный результат, в итоге с мая 2025-го Бех-Романчук отстранена от соревнований.

Сама спортсменка в Instagram-аккаунте, заявили, что не признает вину, но берет паузу, чтобы сосредоточиться на семье и здоровье.

Отметим, Бех-Романчук 30 лет. Она по разу выигрывала серебро чемпионатов мира в прыжке в длину и тройном прыжке. Выступала на трех последних Олимпиадах, лучший результат показала в Токио-2020, где заняла пятое место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.