Известную украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Титулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук получила длительную дисквалификацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Athletics Integrity Unit (AIU).

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике подвел итоги допингового дела спортсменки. 7 декабря 2024 года Бех-Романчук во внесоревновательный период в городе Хмельницком сдала допинг-пробу, в которой обнаружили повышенный уровень тестостерона.

В мае на украинку наложили временное отстранение, из-за чего она не смогла выступить на своем первом официальном турнире после Олимпиады-2024. В июне была вскрыта проба B, которая также дала неблагоприятный результат.

В процессе расследования Бех-Романчук не признала вину, но не смогла убедительно доказать обратное. Из-за этого AIU не стал сокращать срок дисквалификации и отстранил спортсменку на четыре года, начиная с 13 мая 2025 года.

Украинка опубликовала заявление в своем Instagram-аккаунте, где вновь сообщила, что не признает вину. Она отметила, что в ее карьере не было стартов, результаты которых можно поставить под сомнение.

"Сегодня мне предстоит сделать сложный выбор. Я больше не могу бороться на двух фронтах — за свое честное имя перед AIU и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно изматывает, прежде всего эмоционально, и влияет на мое здоровье. Иногда важно сделать перерыв и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на семье и собственном здоровье", — написала Бех-Романчук.

Она добавила, что при рассмотрении допингового дела столкнулась с халатностью, а необходимого расследования не было проведено. Также спортсменка анонсировала выход интервью, где подробно ответит на соответствующие вопросы.

Бех-Романчук 30 лет. Она по разу выигрывала серебро чемпионатов мира в прыжке в длину и тройном прыжке. Выступала на трех последних Олимпиадах, лучший результат показала в Токио-2020, где заняла пятое место.

