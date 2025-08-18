jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Бывшая жена Бивола поделилась фото из Казахстана и рассказала о важном решении

      Опубликовано:

      Екатерина и Дмитрий Бивол
      Екатерина и Дмитрий Бивол. Фото: instagram.com/bivol_kate

      Экс-супруга боксера Дмитрия Бивола на своей странице в Instagram сообщила, что решила отказаться от фамилии бывшего мужа и взять фамилию деда-уйгура, передает NUR.KZ.

      Екатерина Бивол поделился серией Instagram Stories, в которых рассказала, что до сих пор находится в плохих отношениях с бывшим мужем. По ее словам, сам Дмитрий и его фанаты часто писали ей в соцсетях с призывом "вернуть его фамилию".

      "2,5 года каждый день меня попрекали фамилией. Дима сотни раз звонил со словами: верни фамилию. Идиотизм, да?

      Я всегда говорила, что это фамилия моих детей, а я продолжатель рода Бивол. Ведь у Димы сестры. А я одна родила двоих пацанов", - заявила экс-супруга спортсмена.

      Сторис Екатерины Бивол
      Сторис Екатерины Бивол. Скриншот: instagram.com/bivol_kate

      Она также отметила, что ее девичья фамилия не является ее родной фамилией, а фамилия отчима ее отца. В итоге она решила взять фамилию своего дедушки, который по национальности является уйгуром, - Джалилова. Такую же фамилию теперь будут носить сыновья Дмитрия Бивола.

      "Совсем скоро: Екатерина Игоревна Джалилова, Мирон Дмитриевич Джалилов и Никон Дмитриевич Джалилов", - заключила девушка.

      В одной из Stories она поделилась фотографией из Алматы, на которой запечатлена со своей родней.

      Сторис Екатерины Бивол
      Сторис Екатерины Бивол. Скриншот: instagram.com/bivol_kate

      Напомним, 34-летний Дмитрий Бивол - российский боксер. На его счету 24 победы (12 — нокаутами) при единственном поражении от Артура Бетербиева. Он владеет титулами WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе.

      О разводе Екатерины и Дмитрия стало известно в апреле 2023 года.

      Как пишет Sports.kz, после развода Екатерина Бивол неоднократно обвиняла боксера в побоях, употреблении наркотиков, наплевательском отношении к детям, а также желала экс-мужу поражений в боях на профессиональном ринге. После этого прокуратура запретила ей публично распространять негативную информацию о бывшем супруге.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

