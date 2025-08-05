Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за последнее столетие

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он считает величайшим спортсменом столетия, передает NUR.KZ со ссылкой на Red Corner MMA.

"Мухаммед Али — величайший спортсмен на планете за последние 100 лет. Посмотрите на человеческие качества Флойда Мейвезера — никто не хочет быть таким, как он. И взгляните на Мухаммеда Али. Его уже нет с нами, но он вдохновил миллиарды людей по всему миру, не только мусульман", — поделился Хабиб.

Как уточняет РБК, легендарный боксер Мухаммед Али, первое имя которого Кассиус Клей, родился 17 января 1942 года в Луисвилле (США).

Боксер Мухаммед Али в 2010 году. Фото: Getty Images / Andrew H. Walker

С 12 лет он увлекался боксом и сначала выступал как любитель. Первую большую победу Мухаммед Али одержал в 1960 году - он стал чемпионом Олимпиады.

Все 20 лет своей спортивной карьеры Мухаммед Али был "законодателем мод на ринге", отмечает издание. В статусе профессионала он провел 56 боев, победив в 51, в 37 из них нокаутом. Он неоднократно становился чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе.

Пять поражений за всю боксерскую карьеру специалисты и зрители считали случайными.

Мухаммед Али закончил карьеру боксера в начале 80-х годов. В 40 лет его поразила болезнь Паркинсона. Боксера не стало в 2016 году в возрасте 74 лет.

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