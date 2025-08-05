Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за последнее столетие
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Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он считает величайшим спортсменом столетия, передает NUR.KZ со ссылкой на Red Corner MMA.
"Мухаммед Али — величайший спортсмен на планете за последние 100 лет. Посмотрите на человеческие качества Флойда Мейвезера — никто не хочет быть таким, как он. И взгляните на Мухаммеда Али. Его уже нет с нами, но он вдохновил миллиарды людей по всему миру, не только мусульман", — поделился Хабиб.
Как уточняет РБК, легендарный боксер Мухаммед Али, первое имя которого Кассиус Клей, родился 17 января 1942 года в Луисвилле (США).
С 12 лет он увлекался боксом и сначала выступал как любитель. Первую большую победу Мухаммед Али одержал в 1960 году - он стал чемпионом Олимпиады.
Все 20 лет своей спортивной карьеры Мухаммед Али был "законодателем мод на ринге", отмечает издание. В статусе профессионала он провел 56 боев, победив в 51, в 37 из них нокаутом. Он неоднократно становился чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе.
Пять поражений за всю боксерскую карьеру специалисты и зрители считали случайными.
Мухаммед Али закончил карьеру боксера в начале 80-х годов. В 40 лет его поразила болезнь Паркинсона. Боксера не стало в 2016 году в возрасте 74 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2272113-habib-nurmagomedov-nazval-luchshego-sportsmena-planety-za-poslednee-stoletie/
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