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    Спорт

      "Повторил выходку Майка Тайсона": боец ММА откусил ухо сопернику

      Опубликовано:

      Октагон
      Октагон. Иллюстративное фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

      В Болгарии во время турнира Maxfight один из спортсменов неожиданно для всех откусил мочку уха соперника, после чего был дисквалифицирован. Он уже извинился за содеянное.

      По информации издания Sport24, шокирующий инцидент произошел во время поединка между Георгием Валентиновым и Митко Илиевым на турнире Maxfight в Болгарии. Боец ММА "повторил выходку Майка Тайсона", откусив кусок уха соперника.

      "Во втором раунде, когда оба бойца сцепились у канатов, Валентинов впился зубами в левое ухо Илиева, оторвал кусок плоти и выплюнул его. Илиев скривился от боли и несколько раз показывал рефери на укус, но бой остановили лишь после того, как окровавленный кусок уха заметили у края ринга.

      Валентинов был дисквалифицирован и отстранен от участия в турнирах", - пишет издание.

      Сам Валентинов после инцидента выступил с заявлением в социальных сетях, заявив, что не почувствовал мочку уха оппонента во рту во время боя из‑за капы и назвал действие непреднамеренным.

      Напомним, несколько лет назад легендарный боксер Майк Тайсон рассказал о самом скандальном поступке в своей карьере. Речь идет о втором бое с Холифилдом, в котором боксер укусил его за ухо.

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