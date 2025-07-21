Экс-учитель физкультуры из Казахстана стал чемпионом мира по пощечинам и произвел фурор в США

Экс-учитель физкультуры из Семея Закир Найманбаев выиграл соревнования по силе пощечины в США, отправив соперника в нокаут, сообщает сайт телеканала KTK.

Как сообщает телеканал, учитель физкультуры из Семея стал чемпионом мира по пощечинам. Закир Найманбаев выиграл в популярном американском шоу, отправив соперника в нокаут.

Сообщается, что соревнования проходили в Новом Орлеане. В финале 31-летний педагог из Казахстана встретился с местным бойцом. Тот не смог устоять на ногах после пощечины Закира. До этого Найманбаев уже раздавал оплеухи в Эр-Рияде и Лас-Вегасе.

По словам самого учителя, он тренировался на специальном манекене, а также разбивал тыквы и ломал арбузы. Кроме того, Закир обожает поднимать тяжести. Например, пианино, машину или живого барана.

Победителя уже встретили в родном Семее. Найманбаев говорит, что призовых пока не было. Он просто доказал, что лучше всех в мире раздает пощечины. В школе Найманбаев с прошлого года не работает. Пока посвятил себя этому очень необычному спорту.

"Рower Slap - это сильная пощечина. И здесь проверяется, скажем так, стойкость: ты сможешь ли выдержать удар соперника или нет? В Новом Орлеане, я приехал, но сказали, что я буду бить вторым. Соперник нанес мне удар. Я выдержал удар и его в нокаут отправил", - рассказал сам спортсмен.

Напомним, в сентябре 2023 года мы писали, что один из самых ярких представителей казахстанского пауэрлифтинга Закир Найманбаев подписал контракт с лигой Power Slap Даны Уайта, которая проводит соревнования на силу пощечин.

По информации РБК, согласно правилам турниров по силовым пощечинам, первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо.

Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам дать оплеуху. Если никто не победил нокаутом за три раунда, вердикт выносят судьи, которые оценивают удары по десятибалльной шкале. Все участники разделены на дивизионы в зависимости от своего веса и пола.

Турниры по пощечинам неоднократно подвергались критике из-за риска черепно-мозговых травм. Одной из глобальных проблем стали частые фолы - удары часто попадали в ухо, нос или шею. Кроме того, из-за запрета уклоняться риск получения травм увеличивался.

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