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В лиге "пощечин" Даны Уайта появился первый представитель из Казахстана

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Соревнования "Power slap"
Соревнования "Power slap". Фото: instagram.com / powerslap

Один из самых ярких представителей казахстанского пауэрлифтинга Закир Найманбаев подписал контракт с лигой "Power Slap" Даны Уайта, которая проводит соревнования на силу "пощечин", передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал Спорт Шредингера.

Силач из Семея Закир Найманбаев подписал контракт с "Power Slap" и обещает показать настоящий "шапалак" в Америке. Об этом сам Закир рассказал в своих социальных сетях.

Казахстанец говорит, что сначала на него в инстаграме подписался Дана Уайт, а потом пришло приглашение от его лиги "Power Slap".

Найманбаев становился чемпионом Азии по пауэрлифтингу. В соревнованиях на силу "пощечин" у казахстанца тоже есть опыт. В 2020 году он участвовал в "Битве пощечин" от ютубера Амирана Сардарова. Свел вничью поединок с Денисом Вильдановым, который позже стал звездой поп-ММА и тоже подписался с "Power Slap".

"Power Slap" стартовал в начале этого года. В лиге есть четыре весовые категории, а гонорары за поединок составляют от десяти тысяч долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2037065-v-lige-poschechin-dany-uayta-poyavilsya-pervyy-predstavitel-s-kazahstana/

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