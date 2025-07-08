"Потрясающее владение фотошопом": фото Мбаппе с болельщиками рассмешило фанатов

Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе выложил в своем профиле в Instagram фотографию своего гола в ворота "Боруссии", которое рассмешило фанатов, передает NUR.KZ.

На опубликованном снимке виднеются неестественные изображения болельщиков, над чем посмеялись подписчики звездного футболиста.

"Отличный фотошоп", "Эти болельщики реально нереальные", "Хороший ИИ. Ха-ха-ха", "Потрясающее владение фотошопом", "В следующий раз заплати редактору", - писали они.

Некоторые предположили, что футболист хотел с помощью искусственного интеллекта заполнить пустующие трибуны.

Отметим, что футболисты испанского "Реала" (Мадрид) обыграли немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в матче Клубного чемпионата мира 2025 года. Одним из героев матча как раз оказался Мбаппе.

Победа позволила "Реалу" выйти в полуфинал Клубного чемпионата мира. Путевку в решающий матч мадридцы оспорят с французским "Пари Сен-Жермен", который выбил из борьбы немецкую "Баварию" (Мюнхен).

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