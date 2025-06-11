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Игрок сборной Аргентины ударил соперника бутсой в лицо во время матча (видео)

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Удар по лицу во время матча
Удар. Кадр из видео: x.com/M10WorldAr

Травму получил игрок сборной Колумбии во время квалификации к чемпионату мира - его ударил в лицо ногой соперник из сборной Аргентины, передает "Чемпионат".

Аргентинский хавбек "Челси" Энцо Фернандес отыгрывал верховой прием, однако в этот же момент полузащитник команды Колумбии Кевин Кастаньо попытался головой ударить по мячу.

В итоге Фернандес попал бутсой по лицу соперника.

Инцидент произошел на 71-й минуте встречи. После удара аргентинского игрока незамедлительно удалили с поля.

Аргентинцы доигрывали матч вдесятером. Стоит отметить, что после инцидента "бело-голубые" сумели поразить ворота соперника.

Встреча завершилась ничьей, со счетом 1:1.

Отметим, что Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу - в 2022 году "бело-голубые" в третий раз сумели стать сильнейшей футбольной сборной.

В декабре 2022 года аргентинцы в финале чемпионата мира по футболу встретились с командой Франции.

Исход встречи и всего чемпионата решила серия пенальти (4:2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2254347-igrok-sbornoy-argentiny-udaril-sopernika-butsoy-v-lico-vo-vremya-matcha-video/