"Слишком поздно": Жансая Абдумалик ответила парням, которые хотят с ней познакомиться

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик ответила тем парням, которые хотят познакомиться с ней в социальных сетях - спортсменка напомнила, что она уже замужем, передает NUR.KZ.

В своем профиле в Instagram Жансая опубликовала "небольшое напоминание" о своем семейном положении.

"Вернула фотографию с супругом в профиль, дабы прекратить попытки разных личностей "познакомиться" со мной после моей последней публикации. Спасибо за внимание. Слишком поздно", - написала она.

Также шахматистка показала переписку с одним их "ухажеров".

Напомним, что в 2023 году Жансая Абдумалик вышла замуж - супругом спортсменки стал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

После свадьбы у спортсменки спросили, завершит ли она карьеру в связи с тем, что она вступила в брак.

В 2024 году в соцсетях спортсменка заявляла о приостановлении карьеры. Абдумалик подчеркивала, что решила взять перерыв, но завершать карьеру полностью не планировала.

Недавно шахматистка ответила в соцсетях на вопрос фаната о возобновлении своей спортивной карьеры. Пока выступать на турнирах Жансая не планирует.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.