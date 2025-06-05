"Слишком поздно": Жансая Абдумалик ответила парням, которые хотят с ней познакомиться
Опубликовано:
Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик ответила тем парням, которые хотят познакомиться с ней в социальных сетях - спортсменка напомнила, что она уже замужем, передает NUR.KZ.
В своем профиле в Instagram Жансая опубликовала "небольшое напоминание" о своем семейном положении.
"Вернула фотографию с супругом в профиль, дабы прекратить попытки разных личностей "познакомиться" со мной после моей последней публикации. Спасибо за внимание. Слишком поздно", - написала она.
Также шахматистка показала переписку с одним их "ухажеров".
Напомним, что в 2023 году Жансая Абдумалик вышла замуж - супругом спортсменки стал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.
После свадьбы у спортсменки спросили, завершит ли она карьеру в связи с тем, что она вступила в брак.
В 2024 году в соцсетях спортсменка заявляла о приостановлении карьеры. Абдумалик подчеркивала, что решила взять перерыв, но завершать карьеру полностью не планировала.
Недавно шахматистка ответила в соцсетях на вопрос фаната о возобновлении своей спортивной карьеры. Пока выступать на турнирах Жансая не планирует.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2252718-slishkom-pozdno-zhansaya-abdumalik-otvetila-parnyam-kotorye-hotyat-s-ney-poznakomitsya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах