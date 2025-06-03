Великобритания грозит Абрамовичу судом из-за замороженных средств от продажи "Челси"

Великобритания заявила о намерении подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича из-за замороженных 3,4 млрд долларов США, полученных от продажи футбольного клуба "Челси" и предназначавшихся для гуманитарной помощи Украине.

Власти Великобритании заявили, что так и не смогли достичь соглашения с Абрамовичем по поводу использования этих денег и поэтому рассматривают возможность решения вопроса через суд.

«Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем», — говорится в совместном заявлении канцлера Казначейства Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

Они заявили, что дверь для переговоров останется открытой, но что они «готовы продолжить это дело в суде, если потребуется». По их словам, они хотели бы добиться того, чтобы пострадавшие от российского вторжения мирные жители в Украине «смогли воспользоваться этими средствами как можно скорее».

В марте агентство Reuters сообщало со ссылкой на собственные источники, что Великобритания рассматривает возможность судебного иска по вопросу о замороженных средствах.

После вторжения России в Украину правительство Великобритании позволило Абрамовичу, в отношении которого были введены санкции за связь с Владимиром Путиным, продать «Челси» американскому бизнесмену Тодду Боэли и частной инвестиционной компанией Clearlake Capital — при условии, что 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи будут пожертвованы благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим от войны в Украине.

После продажи клуба средства были направлены на специальный банковский счет и заморожены для дальнейшей их передачи пострадавшим в Украине. Эти средства не могут быть перемещены или использованы без лицензии Казначейства.

Три года спустя эта сумма все еще заморожена на счете в банке Barclays — по слухам, из-за разногласий о том, как именно эти деньги должны быть потрачены.

Абрамович, как утверждается, хочет, чтобы деньги пошли на благо «всем жертвам» войны, в том числе и тем, которые находятся в России. Правительство Великобритании настаивает, что их надо тратить только на гуманитарную помощь внутри Украины.

Абрамович купил «Челси» за 140 млн фунтов стерлингов в 2003 году. Прибыль клуб впервые начал приносить в сезоне 2011-12 годов.При Абрамовиче «Челси» пережил самый успешный период в своей истории.

За 19 лет клуб выиграл все крупные клубные трофеи — две Лиги чемпионов, пять Премьер-лиг, пять Кубков Англии, две Лиги Европы и три Кубка Лиги. В феврале 2021 года «Челси» выиграл свой первый клубный чемпионат мира, а в августе — Суперкубок УЕФА.

В январе 2025 года Би-би-си опубликовала расследование, согласно которому, Роман Абрамович, возможно, должен до 1 млрд фунтов стерлингов Великобритании после неудачной попытки избежать уплаты налогов на инвестиции в хедж-фонды.

Миллиардер отрицает, что он знал что-либо о неуплаченных налогах или что он лично несет какую бы то ни было ответственность за эти неуплаченные налоги.