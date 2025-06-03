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"Тоже мусульманин, но обнимаю по 50 дам": боец ММА отреагировал на поступок Хабиба (видео)

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Боец Джефф Монсон
Джефф Монсон. Фото: Yuri Kadobnov/AFP via Getty Images

Боец ММА Джефф Монсон отреагировал на поступок Хабиба Нурмагомедова, отказавшегося пожимать руку журналистке, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Спорт".

Как пишет издание, после субботнего финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей Кейт Скотт. Когда она протянула ему руку и сказала, что рада с ним познакомиться, Нурмагомедов приложил правую руку к груди и ответил, что он тоже рад.

Монсон заявил, что не придерживается строгих правил ислама, хотя и считает себя мусульманином.

"Прежде всего, хочу сказать, что с уважением отношусь к решению Хабиба не прикасаться к женщинам, которые не являются его женой или близкой спутницей. Это отражение его внутренней дисциплины. Он последователен не только в религиозных убеждениях, но и в образе жизни: не пьет, не курит, не ведет ночной образ жизни, полностью сосредоточен на спорте. Именно эта дисциплина сделала его чемпионом и достойным примером для подражания как для взрослых, так и для детей", - считает Монсон.

Он отметил, что искренне уважает такой подход, но придерживается других взглядов.

"Да, я мусульманин, но не следую столь строгим ограничениям. Например, за один день я могу обнять 50 женщин, которые просят сделать совместное фото. И я не вижу в этом ничего плохого. Я не прошу у них номера телефонов, не приглашаю их на свидания — просто фото, ничего более", - отметил Монсон.

По словам Монсона, человек - социальное существо, и контакт — часть его природы.

"Эти религиозные правила созданы для того, чтобы защищать людей — как мужчин, так и женщин — от соблазнов, от излишней близости. Но я не считаю, что каждое прикосновение ведет к греху. Все зависит от намерений.

Я не думаю, что Бог запретил прикасаться к женщинам. Для меня это правило не имеет практического значения. У меня есть жена, и я предан ей. Прикоснулся ли я к женщине, пожал руку или обнял подругу — это никак не влияет на мою веру, мои чувства к Богу или мое уважение к другим людям", - добавил боец ММА.

Как пишет портал 24SMI, Джефф Монсон — американский спортсмен, который несколько лет назад получил российский паспорт.

Помимо достижений в спорте, Монсон получил степень бакалавра в области психологии, а затем окончил магистратуру Университета Миннесоты в Дулуте и стал дипломированным психологом. Несколько лет спортсмен работал в качестве детского и семейного психолога в округе Льюис.

В смешанных боевых единоборствах спортсмен дебютировал в возрасте 26 лет, а завершил карьеру в 2021 году из-за тяжелой травмы.

На тот момент статистика бойца в MMA составляла 60 побед, в том числе 3 нокаута, 26 поражений и 1 ничью.

Ранее в интервью "РИА Спорт" Монсон признавался, что принял ислам после встречи с беженцами из Газы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2251707-tozhe-musulmanin-no-obnimayu-po-50-dam-boec-mma-otreagiroval-na-postupok-habiba-video/