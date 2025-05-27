Машина протаранила толпу болельщиков "Ливерпуля" в Англии

Автомобиль врезался в толпу болельщиков, отмечающих победу «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге. На ситуацию отреагировал премьер Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Очевидцы утверждают, что водитель «намеренно» въехал в толпу фанатов в центре Ливерпуля. Машина сбила несколько человек, прежде чем остановилась.

The Sun со ссылкой на полицию пишет, что водитель задержан. Несколько человек получили травмы. Наезд произошел после 18:00 на Уотер-стрит в центре города. Задержанный — 53-летний «белый британец», местный житель.

Когда автомобиль остановился, на водителя напали окружившие машину люди. «Это было так громко. Люди были в отчаянии. А потом мы посмотрели в окно и увидели, что машина сбила людей. Затем люди начали преследовать водителя и попытались разбить машину. Полиция оттеснила людей», — рассказала Sky News Наташа Ринальди, которая во время инцидента была дома у своей подруги. В районе аварии выставлены кордоны полиции.

«Сцены в Ливерпуле ужасны, мои мысли со всеми пострадавшими», — заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Стармеру и министру внутренних дел Иветт Купер докладывают о происходящем, сообщает Sky News.

«Ливерпуль» по случаю победы в премьер-лиге устроил парад, проехав по городу на автобусе с открытым верхом.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии в сезоне 2024/25. В заключительном матче чемпионата команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. По итогам сезона клуб набрал 84 очка за 38 матчей. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 20-й раз.