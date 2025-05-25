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Легендарный Ferrari Шумахера ушел с молотка за 18 миллионов долларов

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Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер в спорткаре. Фото: Flickr / Richard Jonkman

Гоночный автомобиль Ferrari F2001 Михаэля Шумахера продали на аукционе за 18,17 млн долларов - на нем он выступал на "Формуле-1" в 2001 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, на проданном гоночном автомобиле Михаэль Шумахер одержал победы на Гран-при в Монако и Гран-при в Венгрии в 2001 году и стал чемпионом мира.

Сообщается, что торги начинались с суммы в 9 млн долларов США. В итоге болид был продан за 18,17 млн долларов. Имя покупателя традиционно не разглашается.

Отмечается лишь, что ушедший с молотка Ferrari F2001 стал самым дорогим автомобилем Шумахера, проданным на аукционе. Дороже этого лота ранее с молотка уходили лишь три гоночных автомобиля команды Mercedes.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2248656-legendarnyy-ferrari-shumahera-ushel-s-molotka-za-18-millionov-dollarov/