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Канадская экс-хоккеистка похвасталась шикарной фигурой в бикини

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Микайла Демайтер
Микайла Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Бывшая хоккеистка из Канады Микайла Демайтер порадовала своих поклонников новой серией фотографий - спортсменка устроила жаркую фотосессию, передает NUR.KZ.

Кадры 25-летняя Микайла опубликовала в своем профиле в Instagram. На них бывшая хоккеистка, а ныне модель, позировала в бикини, который подчеркнул формы девушки.

"Всем веселого Микайла-дня! Празднуем", - написала она.

Стоит отметить, что 14 мая спортсменка отпраздновала свой день рождения. В честь этого она поделилась новыми горячими фото со своими фанатами.

"С днем рождения, королева! Мы очень рады, что ты появилась на свет", "Обожаю ее", "День рождения у моей любви", "Ты - ангел", - писали поклонники.

Ранее мы писали, что Микайла родилась 14 мая 2000 года в Чатеме, Онтарио, Канада.

Она заинтересовалась хоккеем с шайбой в молодом возрасте и присоединилась к команде Bluewater Hawks во Временной женской хоккейной лиге.

Поклонники стали интересоваться красоткой, даже когда ее скрывала амуниция вратаря.

Она играла за команду в качестве вратаря несколько лет, прежде чем решила завершить свою спортивную карьеру в 2019 году, когда ей было 19 лет. Однако конец ее хоккейной карьеры стал началом ее профессионального модельного пути.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2245692-kanadskaya-eks-hokkeistka-pohvastalas-shikarnoy-figuroy-v-bikini/