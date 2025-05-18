Канадская экс-хоккеистка похвасталась шикарной фигурой в бикини

Бывшая хоккеистка из Канады Микайла Демайтер порадовала своих поклонников новой серией фотографий - спортсменка устроила жаркую фотосессию, передает NUR.KZ.
Кадры 25-летняя Микайла опубликовала в своем профиле в Instagram. На них бывшая хоккеистка, а ныне модель, позировала в бикини, который подчеркнул формы девушки.
"Всем веселого Микайла-дня! Празднуем", - написала она.
Стоит отметить, что 14 мая спортсменка отпраздновала свой день рождения. В честь этого она поделилась новыми горячими фото со своими фанатами.
"С днем рождения, королева! Мы очень рады, что ты появилась на свет", "Обожаю ее", "День рождения у моей любви", "Ты - ангел", - писали поклонники.
Ранее мы писали, что Микайла родилась 14 мая 2000 года в Чатеме, Онтарио, Канада.
Она заинтересовалась хоккеем с шайбой в молодом возрасте и присоединилась к команде Bluewater Hawks во Временной женской хоккейной лиге.
Поклонники стали интересоваться красоткой, даже когда ее скрывала амуниция вратаря.
Она играла за команду в качестве вратаря несколько лет, прежде чем решила завершить свою спортивную карьеру в 2019 году, когда ей было 19 лет. Однако конец ее хоккейной карьеры стал началом ее профессионального модельного пути.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2245692-kanadskaya-eks-hokkeistka-pohvastalas-shikarnoy-figuroy-v-bikini/