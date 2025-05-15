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Игрока "Реала" обвинили в распространении секс-видео с несовершеннолетней

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Рауль Асенсио
Рауль Асенсио. Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Футболисту "Реала" Раулю Асенсио предъявлены обвинения в распространении секс-видео с несовершеннолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Спорт".

Об обвинениях, ссылаясь на решение суда, пишут испаноязычные СМИ.

Согласно информации журналистов, вместе с Асенсио обвинения предъявлены и трем его бывшим партнерам по молодежной команде мадридского клуба - Андресу Гарсии, Феррану Руису и Хуану Родригесу.

Причиной возбуждения уголовного дела стала запись видео двух девушек, одной из которых не было 18 лет, и его распространение без их согласия.

Как пишет издание, следователь усмотрел в инциденте сразу несколько уголовных эпизодов:

  • разглашение тайны без согласия и нарушение неприкосновенности частной жизни;
  • распространение и отправка третьим лицам видеоматериалов без предупреждения или согласия потерпевших;
  • привлечение или использование несовершеннолетних в порнографических целях и хранение детской порнографии.

Отмечается, что инцидент произошел еще в 2023 году. В сентябре прошлого года СМИ писали, что футболисты молодежной команды "Реала" были задержаны перед тренировкой за распространение видео сексуального характера, в котором фигурировала несовершеннолетняя девушка. По заявлению матери пострадавшей, один из футболистов записал ролик с ее 16-летней дочерью, а затем распространил его через мессенджер.

Асенсио 22 года. Он дебютировал за основную команду "Реала" в 2024 году. Всего он провел 41 матч.

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Напомним, ранее в США олимпийского чемпиона по борьбе Кайла Снайдера задержали по подозрению в обращении к проститутке. В случае признания вины ему может грозить штраф или иное наказание в соответствии с законодательством штата.

А несколько лет назад в центре секс-скандала оказались норвежские футболисты - они устроили секс-вечеринку на клубном стадионе.

Футболисты сначала собрались на приветственный ужин в честь новичков команды. После окончания официального празднования 12 игроков продолжили вечер на домашнем стадионе в Бергене. Компанию футболистам составили четыре девушки, с которыми игроки вступали в половой контакт и распивали алкоголь.

Некоторые игроки бегали голыми по полю. Несколько футболистов пробыли на стадионе до пяти утра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2245149-igroka-reala-obvinili-v-rasprostranenii-seks-video-s-nesovershennoletney/