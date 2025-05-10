Загитову публично пристыдили из-за орфографической ошибки

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале публично пристыдил фигуристку Алину Загитову за орфографическую ошибку, передает NUR. KZ.

22-летняя фигуристка выложила в соцсети видео с кошкой.

"Помошница", - написала она, допустив ошибку.

Это привлекло внимание пользователей, которые стали подшучивать над чемпионкой. Губерниев сделал репост одной из публикаций и оставил свой комментарий.

"Друзья, всем русский язык! Ходим в школу и читаем книги!", - написал комментатор.

Отметим, недавно Алина Загитова подверглась критике в Сети из-за смены имиджа. Пользователи оставляли неприятные комментарии, которые вывели спортсменку из себя.

Тогда она записала видео и пригрозила заблокировать своих поклонников за оскорбительные комментарии после смены имиджа. Также спортсменка призналась, что в подростковом возрасте не пережила "бунтарский период", поэтому переживает его сейчас.

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