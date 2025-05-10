Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Загитову публично пристыдили из-за орфографической ошибки

Опубликовано:

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: instagram/azagitova

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале публично пристыдил фигуристку Алину Загитову за орфографическую ошибку, передает NUR. KZ.

22-летняя фигуристка выложила в соцсети видео с кошкой.

"Помошница", - написала она, допустив ошибку.

Это привлекло внимание пользователей, которые стали подшучивать над чемпионкой. Губерниев сделал репост одной из публикаций и оставил свой комментарий.

"Друзья, всем русский язык! Ходим в школу и читаем книги!", - написал комментатор.

Отметим, недавно Алина Загитова подверглась критике в Сети из-за смены имиджа. Пользователи оставляли неприятные комментарии, которые вывели спортсменку из себя.

Тогда она записала видео и пригрозила заблокировать своих поклонников за оскорбительные комментарии после смены имиджа. Также спортсменка призналась, что в подростковом возрасте не пережила "бунтарский период", поэтому переживает его сейчас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2243574-zagitovu-publichno-pristydili-iz-za-orfograficheskoy-oshibki/