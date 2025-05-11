"Прекрасная принцесса": 17-летняя теннисистка опубликовала фото в сказочном образе

17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева опубликовала в соцсети серию снимков, восхитившую поклонников. Спортсменка предстала в сказочном образе, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Insragram-аккаунте Алины Корнеевой. Девушка снялась в объемном винтажном струящемся платье, с распущенными волосами, в студии, декорированной растениями, у круглого зеркала.

Поклонники оценили фотосессию, оставляя огонечки и сердечки в комментариях, а также сравнив Корнееву с прекрасной принцессой и отметив ее красоту.

Другие фото этой же серии теннисистка показывала в аккаунте несколькими днями раньше.

"Шикарная", "Нереально красивая", " Очень похожа на папу! Улыбка на маму! Ты очень красивая!", - писали восхищенные пользователи в комментариях.

Как пишут "РИА Новости", Корнеевой 17 лет, она является 177-й ракеткой мира, на последнем Открытом чемпионате Австралии она доходила до второго круга.

В этом году российская теннисистка Алина Корнеева будет тренироваться под руководством двукратной победительницы турниров Большого шлема испанки Анабель Медины Гарригес.